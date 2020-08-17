Петербургские школьники вышли в полуфинал конкурса «Территория самоуправления»

Петербургские школьники рассказали как нужно утилизировать отходы, чтобы сберечь окружающую среду. Команда активистов российского движения «Очень добрые дети» представила свой проект на конкурсе «Территория самоуправления». И стала полуфиналистом.

Школьники уже участвуют в различных акциях, собирают макулатуру, пластиковые бутылки и сдают их на переработку. Своим опытом дети поделились на эко-уроках в школах Петербурга. Конкурс проходит на президентской платформе «Россия — страна возможностей».