Петербургские школьники вышли в полуфинал конкурса «Территория самоуправления»
Свой экологический проект представили активисты движения «Очень добрые дети».
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Фото, видео: Globallookpress / West Coast Surfer; 5-tv.ru
Петербургские школьники рассказали как нужно утилизировать отходы, чтобы сберечь окружающую среду. Команда активистов российского движения «Очень добрые дети» представила свой проект на конкурсе «Территория самоуправления». И стала полуфиналистом.
Школьники уже участвуют в различных акциях, собирают макулатуру, пластиковые бутылки и сдают их на переработку. Своим опытом дети поделились на эко-уроках в школах Петербурга. Конкурс проходит на президентской платформе «Россия — страна возможностей».
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