Роспотребнадзор: Школы должны быть готовы к «дистанционке»
О возможности экстренного перехода на удаленное обучение говорится в совместном документе Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора.
Фото: ТАСС / Афонина Елена
Школы должны быть подготовлены к экстренному переходу на дистанционную форму обучения в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в документе «Об организации работы общеобразовательных организаций», который подписан замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.
«При организации образовательного процесса следует рассмотреть возможность (…) использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего, для проведения факультативных и элективных учебных предметов (курсов)) (при наличии условий)», — цитирует детали Интерфакс.
Как сообщалось ранее, принято решение о том, кто же в школе обязан носить маски. Эту ответственность возложили на учителей.
Читайте также
46%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?