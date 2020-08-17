Роспотребнадзор: Школы должны быть готовы к «дистанционке»

Школы должны быть подготовлены к экстренному переходу на дистанционную форму обучения в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в документе «Об организации работы общеобразовательных организаций», который подписан замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.

«При организации образовательного процесса следует рассмотреть возможность (…) использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего, для проведения факультативных и элективных учебных предметов (курсов)) (при наличии условий)», — цитирует детали Интерфакс.

Как сообщалось ранее, принято решение о том, кто же в школе обязан носить маски. Эту ответственность возложили на учителей.