Роспотребнадзор: Школы должны быть готовы к «дистанционке»

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Светлана Шевченко
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О возможности экстренного перехода на удаленное обучение говорится в совместном документе Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор: Школы должны быть готовы к «дистанционке»

Фото: ТАСС / Афонина Елена

Школы должны быть подготовлены к экстренному переходу на дистанционную форму обучения в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в документе «Об организации работы общеобразовательных организаций», который подписан замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.

«При организации образовательного процесса следует рассмотреть возможность (…) использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего, для проведения факультативных и элективных учебных предметов (курсов)) (при наличии условий)», — цитирует детали Интерфакс.

Как сообщалось ранее, принято решение о том, кто же в школе обязан носить маски. Эту ответственность возложили на учителей.

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