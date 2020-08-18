«Одноклассники» объявили о запуске музыкального раздела для меломанов

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Марина Неруцких
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В нем можно найти новые, ранее не прослушанные композиции, подобранные с учетом вкусов пользователя.

«Одноклассники» объявили о запуске музыкального раздела для меломанов

Фото: Ok.ru

«Одноклассники» подготовили подарок для меломанов, запустив музыкальный раздел «Только послушайте». В нем содержится подборка новых, ранее не прослушанных пользователем композиций. Индивидуальные плейлисты для каждого меломана формируются при помощи нейросети.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо прослушать не менее 15 треков в соцсети. Подборки формируются двумя способами: один алгоритм основан на истории прослушивания и добавления песен в плейлисты, другой — на анализе звучания мелодий из альбомов пользователя.

Раздел «Только послушайте» будет обновляться раз в неделю с момента запуска новой функции. Пока что он доступен только в десткопной версии «Одноклассников», но в дальнейшем обновление появится и в приложениях соцсети на iOS и Android, а также в мобильной версии ОК.

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