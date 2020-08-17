Актер из «Покровских ворот» осужден за мошенничество с квартирами

Бутырский суд Москвы осудил актера Владимира Сынгаевского по обвинению в мошенничестве с недвижимостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

По данным следствия, Сынгаевский вместе с бандой подельников незаконным способом переписывал недвижимость людей после их смерти в свою пользу. Таким образом, аферисты смогли заполучить три квартиры в столице и украсть с банковского счета более двух миллионов рублей.

Суд вынес 63-летнему актеру наказание в виде пяти лет лишения свободы и обязал выплатить штраф в миллион рублей. Доход банды от преступной деятельности был оценен в 19 миллионов рублей.

В июле 2020 года сам Сынгаевский признал вину во всех эпизодах мошенничества и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Владимир Сынгаевский сыграл второстепенные роли в таких культовых советских фильмах, как «Покровские ворота», «Д’Артаньян и три мушкетера» и главную роль в картине «Железные игры».

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