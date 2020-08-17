Актер из «Покровских ворот» осужден за мошенничество с квартирами

|
Татьяна Меркер
74

Владимир Сынгаевский с подельниками незаконно переписывал на себя имущество умерших людей.

Актер из «Покровских ворот» осужден за мошенничество с квартирами

Фото: Кадр из кинофильма "Покровские ворота"

Бутырский суд Москвы осудил актера Владимира Сынгаевского по обвинению в мошенничестве с недвижимостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

По данным следствия, Сынгаевский вместе с бандой подельников незаконным способом переписывал недвижимость людей после их смерти в свою пользу. Таким образом, аферисты смогли заполучить три квартиры в столице и украсть с банковского счета более двух миллионов рублей.

Суд вынес 63-летнему актеру наказание в виде пяти лет лишения свободы и обязал выплатить штраф в миллион рублей. Доход банды от преступной деятельности был оценен в 19 миллионов рублей.

В июле 2020 года сам Сынгаевский признал вину во всех эпизодах мошенничества и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Владимир Сынгаевский сыграл второстепенные роли в таких культовых советских фильмах, как «Покровские ворота», «Д’Артаньян и три мушкетера» и главную роль в картине «Железные игры».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Глава Пермского края попросил Путина поддержать строительство моста через Каму
20:11
Итоги расследования гибели группы Дятлова фальшивые — Генпрокуратура РФ
20:00
Число заразившихся коронавирусом артистов Мариинского театра возросло
19:50
Близкие Легкоступовой назвали ее главную мечту, которой не суждено было сбыться
19:41
Украина отозвала из Белоруссии своего посла
19:29
Актер из «Покровских ворот» осужден за мошенничество с квартирами

Сейчас читают

«Я такую вину чувствую»: Муж Легкоступовой сделал заявление на телешоу
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...