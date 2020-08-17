Суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста

Мосгорсуд на очередном слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова продлил срок домашнего ареста актеру до января 2021 года, сообщает РИА Новости.

«Постановление Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья Анатолий Костюков.

Ходатайство адвоката Эльмана Пашаева о разрешении его подопечному прогулок на свежем воздухе было также отклонено. Сейчас актеру они запрещены, тогда как, по мнению защиты, Михаилу «по состоянию здоровья» необходимо бывать на улице минимум час в день.

Адвокат Пашаев активно настаивает на «смертельно опасных заболеваниях» Ефремова. По его словам, у участника ДТП наблюдаются нарушения речи и онемение конечностей, кроме того, актер страдает хронической прогрессивной болезнью легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова обругал сомневающихся в инсульте актера.