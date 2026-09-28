Сергей Ролдугин отмечает 75-летие

А сейчас о человеке, чье имя давно стало частью истории отечественной музыки. Сергею Ролдугину сегодня исполняется 75 лет, и юбилей для него — далеко не повод уходить со сцены. Он по-прежнему играет сам и продолжает открывать новые имена. За 20 лет его Дом музыки выпустил тысячи молодых исполнителей. Многие из них сегодня уже сами передают опыт другим. О большой судьбе и еще большем наследии — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Сергей Ролдугин за роялем. Хотя мы привыкли видеть его за совсем другим инструментом.

— Сергей Павлович, вы, получается, мультиинструменталист?

— Рояль в обучении музыканта — это обязательный инструмент.

Когда-то музыка началась для него с этих клавиш. Виолончель появилась не как мечта, а как наказ. Мама сказала: «Это будет твоя судьба. И точка».

«Я потом понял, что в жизни у любого человека должно быть какое-то пространство, где он защищен. И я понял, что это — моя игра на виолончели», — говорит народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

В Ленинград из Риги, окончив знаменитую школу Дарзиня, он приехал с большими планами. Они сбылись. Консерватория с отличием, оркестр Мравинского. И годы в Кировском, где его виолончель звучала уже не только в оркестре, но и сольно. Но главным делом жизни стал этот Дом. Место, быстро ставшее фактом нашей культурной географии.

«Это место, которое дышит музыкой. Это место, которое открывает новые таланты, продвигает совершенно неведомых еще миру музыкантов и делает их знаменитыми», — говорит специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Когда-то Ролдугин еще студентом проходил мимо этих стен, увитых плющом. Почти руины. Дворец без былого величия. Без крыши. И, казалось, без будущего. Но народный артист горел идеей дать молодежи то, чего не было у музыкантов его поколения.

Лучших наставников. Сцены. Оркестры. Инструменты. Так и появился Дом Музыки. Сегодня он работает в пространствах не только Алексеевского, но и Николаевского Дворца.

«Сергей Павлович ежедневно занимается с молодежью: он занимается воспитанием. И вот он как раз несет в первом ряду, идет с этим знаменем», — говорит народный артист СССР Юрий Башмет.

«Река талантов», «Летняя академия», «Высшие исполнительские курсы» — не строчка в резюме музыканта, а исполнение мечты. За 20 лет, что существует Дом музыки, через все образовательные проекты прошли тысячи молодых исполнителей.

Сюда стремятся как к главному шансу в жизни. Многие из тех, кто учился здесь, сегодня сами передают свой опыт.

«Остро и чутко слышащий музыкант. Очень требовательный. И при этом имеющий огромное сердце!» — сказал заслуженный артист РФ Мирослав Култышев.

И все в музыкальном мире сходятся в одном: за требовательностью Ролдугина скрывается большая человеческая щедрость.

«Очень простой в общении, но очень большой, глубокий человек, который делает очень много добра, не говоря об этом», — говорит народный артист РФ Денис Мацуев.

На занятиях он может быть строгим. Когда выступают его солисты, он не уходит вместе со зрителями. Нужные слова найдет для каждого. И это — тоже часть больших уроков от Мастера.

Эти кадры мы снимали в Сириусе. Здесь, на этой планете науки, творчества и спорта, его подход к работе с молодыми музыкантами получил продолжение.

«Именно Сергей Павлович настаивал на том, что талантливого ребенка должен учить действующий большой музыкант из первых рук. Он сам вел мастер-классы, слушал детей», — поделилась председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

И при всем этом масштабе в своей частной жизни он очень прост. Лучший отдых — дача, рыбалка и чтение.

«Я классику обожаю! Куприна обожаю, музыку речи. Пушкин для меня… Я много могу прочитать», — рассказал народный артист РФ, художественный руководитель санкт-петербургского Дома Музыки Сергей Ролдугин.

В 75 он продолжает играть сам, всегда слушает других и, конечно, неизменно находит тех, кому нужно помочь зазвучать.

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