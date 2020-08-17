Гнали самогон: Хлопок произошел в квартире многоэтажного дома в Татарстане
ЧП произошло в Нижнекамске на улице Баки Урманче.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Хлопок произошел в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Баки Урманче, д. 29 в Нижнекамске. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, причиной ЧП стал самогоноварение.
В результате происшествия выбило оконные и балконные двери, обломки повредили четыре автомобиля, которые были припаркованы у дома.
Два человека получили травмы, их госпитализировали.
Из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе двое детей.
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