Гнали самогон: Хлопок произошел в квартире многоэтажного дома в Татарстане

Хлопок произошел в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Баки Урманче, д. 29 в Нижнекамске. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, причиной ЧП стал самогоноварение.

В результате происшествия выбило оконные и балконные двери, обломки повредили четыре автомобиля, которые были припаркованы у дома.

Два человека получили травмы, их госпитализировали.

Из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе двое детей.