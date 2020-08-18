Вредоносное подражание воровским законам: движение АУЕ* признано экстремистским

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Статус экстремистской организации означает, что теперь те, кто пропагандирует идеи движения, могут получить наказание до 12 лет лишения свободы и штраф — до 700 тысяч рублей.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv

В России неформальное движение «Арестантское уголовное единство»* или сокращенно «АУЕ»* признано экстремистской организацией.

Решение вынес Верховный суд. Теперь за пропаганду идей криминального мира, можно сесть за решетку на 12 лет.

Сторонники субкультуры, втягивали в свои ряды в основном молодежь, которой насаждали идеи тюремных законов и заставляли идти на преступления.

Дмитрий Вахницкий расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тюменского следователя уволили после застолья под лозунгом «Жизнь ворам!»

* — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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