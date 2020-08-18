Вредоносное подражание воровским законам: движение АУЕ* признано экстремистским

В России неформальное движение «Арестантское уголовное единство»* или сокращенно «АУЕ»* признано экстремистской организацией.

Решение вынес Верховный суд. Теперь за пропаганду идей криминального мира, можно сесть за решетку на 12 лет.

Сторонники субкультуры, втягивали в свои ряды в основном молодежь, которой насаждали идеи тюремных законов и заставляли идти на преступления.

Дмитрий Вахницкий расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тюменского следователя уволили после застолья под лозунгом «Жизнь ворам!»

* — экстремистская организация, запрещенная в РФ.