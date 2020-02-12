Тюменского следователя уволили после застолья под лозунгом «Жизнь ворам!»

Застолье силовиков в Тюмени под лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ» закончилось для участника торжества увольнением из следственных органов. Об этом сообщила помощник по взаимодействию со СМИ руководителя регионального управления СКР СУ СКР Анастасия Лепехина.

«По поручению руководителя СУ СКР по Тюменской области организована служебная проверка и приняты жесткие меры реагирования. Следователь Аглиулин уволен из органов Следственного комитета по дискредитирующим основаниям», — заявила представитель ведомства.

В тот вечер сотрудник СК позвал коллег отметить получение им очередного звания. Помимо представителей следственных органов на видео, снятое руководителем одного из охранных агентств города, предположительно засветились начальник отдела по борьбе с организованной преступностью местной полиции и его заместитель. Кроме того, автор ролика указал, что в зале находились прокурор и судья.

Сейчас правоохранители вычисляют других участников скандального банкета. Сам автор, по данным местных СМИ, с 2007 по 2016 год он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за легкое хулиганство, причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение чужого имущества. Именно он провозгласил воровские лозунги.

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