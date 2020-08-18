В Совфеде озвучили условие для августовских выплат на детей до 16 лет

Российские семьи с детьми от трех до 16 лет могут получить августовские дополнительные выплаты, если соответствующее решение примет правительство и президент РФ. Об этом 5-tv.ru рассказал первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Так он прокомментировал предложение Госдумы РФ организовать третью волну пособий семьям с детьми, введенную во время пандемии коронавируса. Аналогичные выплаты люди уже получили за июнь и июль текущего года.

«До тех пор, пока эти добрые пожелания не оформлены в качестве решения исполнительной власти, все это благие пожелания, к сожалению большому. Хорошо, что депутаты такого рода инициативы предлагают, и было бы неплохо, если бы такие средства нашлись, но на сегодняшний день таких решений пока не принято», — пояснил Рязанский.

Он напомнил, что выдача ряда других пособий россиянам с детьми уже находится в стадии реализации. Сенатор выразил надежду, что подкрепить предложение Госдумы директивами по финансированию получится уже в ближайшее время.

«Я надеюсь, что в рамках очередных таких совещаний президента с правительством, которые будут проходить, если наши социальные министерства выйдут с такой инициативой, проведут соответствующие подсчеты, согласуют с министерством финансов, то такое решение вполне может состояться. Было бы очень приятно, если бы родители получили такую дополнительную возможность для подготовки детей в школу. Об этом говорит, в том числе, и родительское сообщество», — заметил сенатор.

На выплаты за июнь и июль из российского бюджета потратили 18 миллиардов рублей. Пособия за август, по словам Рязанского, потребуют еще десять миллиардов. Принятие решения по этому важному вопросу поддержки граждан может быть принято после возвращения из командировки на Дальний Восток премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Меры помощи семьям в период пандемии в виде выплат на детей от трех до 16 лет ввел президент РФ Владимир Путин. Многие родители, получившие дважды по десять тысяч рублей на каждого ребенка, обосновывают необходимость третьей волны выплат скорым началом учебного года. Деньги пригодились бы для сборов детей в школу. Как писал ранее 5-tv.ru, за пособия в десять тысяч рублей на ребенка в августе выступила депутат Госдумы.