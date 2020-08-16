Депутат Госдумы выступила за выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в августе

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Анастасия Шадская
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Родители очень рассчитывают получить финансовую поддержку третий раз подряд на фоне сборов в школу.

Депутат Госдумы выступила за выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в августе

Фото: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

Правительство России уже дважды выделяло средства из бюджета на выплаты на детей в качестве поддержки семей в период пандемии. Материальная поддержка в размере десяти тысяч на ребенка от трех до 16 лет поступала родителям в июне и июле, но про август подтверждения до сих пор не было.

Как сообщает Primpress, член комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась в поддержку августовских выплат. Ранее с такой петицией, размещенной на портале Change.org, уже обратилась к властям общественность. Под просьбой произвести выплаты в третий раз поставили свои подписи уже более 250 тысяч человек.

«Мы очень надеемся, что правительство решит вопрос с третьей выплатой в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет», — отметила Бессараб.

Меры помощи семьям в период пандемии в виде выплат в июле и августе на детей от трех до 16 лет ввел президент РФ Владимир Путин. Многие родители, получившие дважды по десять тысяч рублей на каждого ребенка, обосновывают необходимость третьей волны выплат скорым началом учебного года. Деньги пригодились бы для сборов детей в школу.

В Пенсионном фонде слухи о продлении мер финансовой поддержки не подтвердили. Официального распоряжения пока не поступало,

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут с 2021 года повысить и пособия на детей от трех до семи лет.

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