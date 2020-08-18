Самую высокую температуру на Земле зафиксировали в Долине смерти

На планете установлен новый температурный рекорд. Воздух в американской Долине смерти прогрелся до 54,5 градуса Цельсия. Для верификации рекорда будет собрана международная группа экспертов. Специалисты уже прокомментировали высокую температуру — говорят, это еще одно тревожное доказательство глобального потепления.

Из-за аномальной жары на планете ледники Гренландии могут исчезнуть с лица земли. Американские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что на северном острове пройдена точка невозврата. За год там растаяло 280 миллиардов тонн льда. При таких темпах к концу века уровень мирового океана может увеличиться почти на метр — это приведет к затоплению огромного количества территорий по всей планете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые предсказали скорую природную катастрофу глобального масштаба.