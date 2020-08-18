Загитова распрощалась со школой и готова стать акулой пера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила аттестат зрелости и готова покорять мир журналистики. Несмотря на слабые результаты по ЕГЭ, она будет учиться именно работе со словом, хотя и на платной основе. Об окончании школы девушка сообщила многочисленным подписчикам в Instagram.

Алина посещала школу «Самбо-70», специализирующуюся на образовании для детей-спортсменов. Она поблагодарила директора и учителей, которые помогли ей в получении знаний, и выложила фото на ступеньках учебного заведения.

«Я получила аттестат. Спасибо за образование, гибкость и понимание моего плотного спортивного графика, — написала она под фото. — Вы — лучшая школа для профессионального спортсмена».

Instagram @azagitova

Подписчики поздравили Загитову с завершением важного этапа жизни.

«Умница, красавица, гордость России»;

«Счастливой жизненной дороги»;

«Успехов тебе!» — написали они ей на нескольких языках в комментариях.

Алина Загитова к 18-ти годам успела добиться очень многого. Она неоднократно становилась призером и победительницей чемпионатов России, Европы и мира — как на юниорском, так и на взрослом уровне. Вершиной ее карьеры является золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Как воспитанница тренера Этери Тутберидзе, она часто упоминается в СМИ в связи со скандальным уходом к Евгению Плющенко сразу нескольких фигуристок. Сама спортсменка сейчас отошла от активных тренировок и заявлений о том, что последует за подругами, не делала. А вот Плющенко не исключает вероятности увидеть ее среди своих подопечных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова провалила ЕГЭ, но смогла поступить в ВУЗ.