Опасный грибной сезон: как безопасно ходить в лес

В России начался грибной сезон. Любители «тихой охоты» в эти дни спешат в лес, а вот медики готовятся к приему пациентов. С началом сезона в больницы попадают сотни россиян с отравлениями. Но больше всего работы у спасателей. Уходя в лес, не каждый находит дорогу обратно. Максим Облендер о том, что поможет неопытным грибникам.

«Видите такой грибок — не трогаем ни в коем случае!»

Три сотни видов грибов он знает только по памяти. Рядовки-говорушки, паутинники, трутовики — то, что для кого-то звучит как имена сказочных персонажей, для него дело жизни и способ заработка. Вояж в лес в компании грибника-сенсея — 1500 с человека.

«Мне нравится просвещать людей. Мне интересно сидеть в грибных пабликах, помогать людям определять грибы. Плюс я сам люблю погулять по лесу», — рассказывает организатор экскурсий, член Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов.

Несмотря на постоянный контроль за корзинами, каждый подписывает бумагу, ответственность за отравление, если что. На самом начинающем грибнике экскурсовод перестраховывается, ведь в этом году урожай небывалый, соцсети пестрят фотографиями! Эту корзину Юлия собрала за час. Жалуется — мало!

«Каждый раз не по маленькой корзине. Это вот первый раз, когда у нас чуть-чуть прям», — говорит грибник Юлия Дмитриева.

Грибной бум и на рынках. Но цены продавцы не то, что не снизили, наоборот.

«Берите красавца к своим лисичкам. Двести».

«А по ценам, если грибов больше, значит подешевели?»

«Нет!»

Скромная кучка лисичек — 200, подберезовиков — 500. Дорого — идите в лес сами. Поход для всех заканчивается по-разному. Чем больше грибников — тем больше отравлений. В этом году на больничных койках традиционно любители тихой охоты всех возрастов с привычными симптомами.

«Тошнота, рвота, иногда жидкий стул продолжительный. Ну а если употребляет совсем ядовитые грибы, то на фоне всех перечисленных симптомов развивается поражение печени», — рассказывает главный токсиколог Санкт-Петербурга Алексей Лодягин.

Зимфира Сурурова рассказывает — собирала знакомые ей с детства сыроежки, но что-то пошло не так. Хорошо врачи успели.

«Они мне все прочистили, сделали укол, дали таблетки. Я теперь буду внимательнее. И отваривать уже не два раза, а скорее три-четыре!» — говорит пострадавшая.

Но риску на этапе готовки, как правило, предшествует само рискованное решение пойти в лес. То, что грибов в этом году много, поняли и поисковые отряды. Этот уже десятые сутки разыскивает в лесу мужчину 72 лет, опытного, казалось бы, грибника, более того лесника!

«Куда он именно пошел — неизвестно. У него есть некие определенные места любимые, но проход по этим местам не принес результата», — говорит волонтер ПСО «Экстремум» Николай Синюрин.

Урожай год от года разный. Советы спасателей не меняются:

Главное при походе за грибами не забыть дома заряженный телефон.

Черную куртку или камуфляжную одежду, напротив, лучше не брать. В лес обязательно в ярком. Или достаточно взять яркий дождевик. Места много в сумке не занимает, от дождя убережет, да и спасателям в случае чего вас будет проще найти.

Так что сбор грибов, хоть и называют тихой охотой, дело рискованное. И пока одни считают килограммы добычи, у спасателей — своя статистика. Например, в Ленинградской области с начала года 600 заявок на потерявшихся, в прошлом — за это время их было лишь 375. И это еще грузди как следует не пошли, а на них из года в год очень высокий спрос.