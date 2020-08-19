«Какие ножки!» — похудевшая Дубцова наслаждается турецким гостеприимством
Певица отправилась в долгожданный отпуск и делится с фанатами впечатлениями.
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Фото, видео: Instagram @dubtsova_official
Певица Ирина Дубцова улетела в отпуск. Из-за закрытых в связи с пандемией границ с большинством стран, выбор пал на турецкий курорт, где уже отдыхают множество звезд российского шоу-бизнеса.
Бывшая солистка группы «Девочки» активно делится с фанатами снимками и восторженно рассказывает о пляже и отеле, в котором пребывает, сообщает сайт teleprogramma.pro.
«Нет! Это не Мальдивы, не Сейшелы и не Маврикий. Три с половиной часа полета и вот такая красотища», — подписала фотографию Дубцова.
Фанаты, глядя на снимки, пришли в восторг от внешнего вида похудевшей певицы и засыпали ее комплиментами относительно стройной фигурки.
«Потеряли дар речи! Какие у вас стройные ножки»;
«Иру просто не узнать! Так похудела»;
«И у нее есть сын-подросток?!» — комментировали поклонники.
Многие, не скрывая зависти, просили 38-летнюю Ирину Дубцову поделиться секретами похудения, а также шутливо пожелали не «наесть» килограммы на шведском столе отеля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагарина на курорте нескромно станцевала с Цискаридзе.
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