Александр Лукашенко наградил три сотни силовиков «За безупречную службу»

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Софья Зуева
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В разгар протестных акций президент Белоруссии выпустил указ о награждении представителей правоохранительных органов.

Александр Лукашенко наградил три сотни силовиков «За безупречную службу»

Фото: ТАСС / YAUHEN YERCHAK

Более трехсот силовиков Белоруссии наградят медалью «За безупречную службу». Соответствующий указ опубликован на государственном портале республики во вторник. Документ подписан президентом Александром Лукашенко еще 13 августа — как раз в разгар протестных акций, возникших на фоне прошедших выборов.

В указе главы государства общим объемом в 25 страниц отмечены сотрудники МВД Белоруссии, которые, предположительно, участвовали в пресечении массовых беспорядков.

Среди представленных к награде — заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проявили образцовое исполнение служебных обязанностей, в связи с чем и удостоены медали.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа — сразу после проведения президентских выборов. Митингующие требуют отменить результаты выборов и признать их не действительным. В СМИ появлялись сообщения о чрезмерно жестоких действиях правоохранителей по отношению к протестующим. После чего президент Белоруссии попросил силовиков включить «определенный тормоз» и не избивать упавших и лежачих.

Ранее 5-tv сообщил о том, что Александр Лукашенко выразил готовность провести новые выборы, но не сразу.

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