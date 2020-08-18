Александр Лукашенко наградил три сотни силовиков «За безупречную службу»

Более трехсот силовиков Белоруссии наградят медалью «За безупречную службу». Соответствующий указ опубликован на государственном портале республики во вторник. Документ подписан президентом Александром Лукашенко еще 13 августа — как раз в разгар протестных акций, возникших на фоне прошедших выборов.

В указе главы государства общим объемом в 25 страниц отмечены сотрудники МВД Белоруссии, которые, предположительно, участвовали в пресечении массовых беспорядков.

Среди представленных к награде — заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проявили образцовое исполнение служебных обязанностей, в связи с чем и удостоены медали.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа — сразу после проведения президентских выборов. Митингующие требуют отменить результаты выборов и признать их не действительным. В СМИ появлялись сообщения о чрезмерно жестоких действиях правоохранителей по отношению к протестующим. После чего президент Белоруссии попросил силовиков включить «определенный тормоз» и не избивать упавших и лежачих.

Ранее 5-tv сообщил о том, что Александр Лукашенко выразил готовность провести новые выборы, но не сразу.