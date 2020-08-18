Поиск компромисса: Лукашенко согласен провести новые выборы, но не сразу

В Белоруссии продолжаются протестные акции. Президент страны Александр Лукашенко к диалогу с протестующими готов и теперь даже допускает возможность перевыборов. Однако слепо идти на поводу нескольких тысяч недовольных он не собирается.

Во время выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей глава государства заявил, что в стране не будет других выборов, пока он жив. Чуть позднее во время разговора с одним из рабочих в толпе он допустил проведение нового голосования, правда, при одном условии. Перед этим в стране, считает Лукашенко, необходимо принять на всенародном референдуме новую Конституцию.

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы - и парламента, и президента, и местных органов власти», — заявил руководитель Синеокой.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии десятый дней. Протестующие не согласны с итогами выборов и требуют отставки вновь избранного президента. Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов, его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Ранее 5-tv сообщал о попытке Александра Лукашенко договориться с протестующими.