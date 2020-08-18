Как с собакой Павлова? Сябитова раскрыла «проверенный» способ женить на себе мужчину

Очередная порция советов от телеведущей Розы Сябитовой на тему отношений и брака вызвала резкую критику ее подписчиков в Instagram. На этот раз главная сваха страны расписала «самый старый и проверенный способ» привести мужчину к алтарю. Для этого, по словам знаменитости, женщине нужно стать для него незаменимой и показать, как он ей необходим.

«Станьте его „рекламным агентом“, рассказывая всем, какой он замечательный. Или вдохновите мужчину на то, чтобы он безбоязненно полагался на вас в своей жизни. А можно использовать научные достижения, которые помогут вашему мужчине „зафиксировать“ свое внимание на вас», — отметила Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Под научными приемами ведущая программы «Давай поженимся!» имела в виду методы, которые обычно применяются на животных. Как считает сваха, они одинаково эффективны и на представителях сильного пола.

«Выработать условный рефлекс на ассоциации, например, на ваш запах. Принцип напоминает опыты русского ученого Павлова с собаками. Речь идет о персональном парфюме, который вы используете — то, что мужчина почувствует, когда вас не будет рядом. Для этого можно использовать подушку, ночную сорочку или вещи, которые хранятся у вашего мужчины», — изложила автор поста.

Второй способ Сябитовой — поощрение, которое нужно часто применять к возлюбленному, чтобы это вошло в привычку.

«Дельфина можно приручить порцией рыбы, обезьяну — бананом, хорошего работника — премией. Любимого поощряйте за хорошее отношение к вам. Сделайте что-то приятное, например, массаж, обнимите и поцелуйте его, постоянно совершайте хорошие поступки», — посоветовала теледива.

Третье, что порекомендовала Роза — бурные эмоциональные реакции. Скажем, на подарки. Как отметила сваха, сильные ощущения врезаются в память и впоследствии толкают партнера делать любимой приятное снова и снова.

Пользователи в комментариях не согласились с выводами и осудили Сябитову за изложенные советы.

«Сначала будешь его вдохновлять, а потом — вместо него вкалывать как лошадь, чтобы опять его вдохновить»;

«Роза, если мужчин бесконечно хвалить и лелеять, они быстро садятся на голову и вытирают об женщину ноги»;

«Жаль молодых девчонок, если примут это. Чувства и любовь не нуждаются в подобных приемах», — отреагировали подписчицы.

Другие возмутились еще больше и перешли на личности. Свахе напомнили, что она как сапожник без сапог к 50 годам после двух браков осталась без мужа и до сих пор пребывает в этом статусе почти десять лет. Неудачным оказался и брак ее дочери Ксении. В 2015 году 27-летняя девушка вышла замуж, но семейная жизнь не продлилась и года, в чем она призналась лишь в 2017 году.

«Вы изначально говорите, что мужчина — это обезьяна, тупое животное, а это нехорошо»;

«Свою дочь вы тоже учили обращаться с мужчинами как с собаками, на условных рефлексах?»

«Это от одиночества рождаются такие мысли?»

«Люди кто-нибудь следует „советам“ этой женщины? Почему эта женщина одна?» — возмутились юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роза Сябитова вспомнила «нищенский» период своей жизни.