«Я выживала»: Роза Сябитова вспомнила «нищенский» период своей жизни
Уже много лет телеведущая — главная сваха страны, которая помогает устроить счастье одиноким мужчинам и женщинам в программе «Давай поженимся».
Фото: Instagram @syabitova_roza
Телеведущая Роза Сябитова часто подвергается критике за выбранные наряды или подход к работе, где она подбирает женихов и невест для гостей передачи «Давай поженимся». Однако в хвастовстве высокими гонорарами ее обвинить точно не смогут, считает сайт Teleprogramma.pro.
На фоне экономического кризиса из-за пандемии-2020 Сябятова рассказала, что уже переживала нелегкие времена.
«Я выживала в девяностые, — призналась она. — Вспоминать тот нищенский период совершенно не хочется».
Телеведущая считает, что кичиться богатством в такое непростое время — просто неприлично. Всем нужно трудиться, будь ты знаменит или нет.
«Кто работает, тот готов к любой ситуации», — подчеркнула Сябитова.
Звезда также вставила шпильку в адрес тех, кто критикует ее за любовь к приданому для невест. По ее мнению, в кризисные времена именно такая «кубышка» поможет продержаться, когда нет работы и денег в семье.
«Надо понимать, как в этой непростой ситуации распределять бюджет», — дала она напоследок совет.
Ранее 5-tv.ru писал, как раскритиковали образ Розы Сябитовой.
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