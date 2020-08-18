«Я выживала»: Роза Сябитова вспомнила «нищенский» период своей жизни

Телеведущая Роза Сябитова часто подвергается критике за выбранные наряды или подход к работе, где она подбирает женихов и невест для гостей передачи «Давай поженимся». Однако в хвастовстве высокими гонорарами ее обвинить точно не смогут, считает сайт Teleprogramma.pro.

На фоне экономического кризиса из-за пандемии-2020 Сябятова рассказала, что уже переживала нелегкие времена.

«Я выживала в девяностые, — призналась она. — Вспоминать тот нищенский период совершенно не хочется».

Телеведущая считает, что кичиться богатством в такое непростое время — просто неприлично. Всем нужно трудиться, будь ты знаменит или нет.

«Кто работает, тот готов к любой ситуации», — подчеркнула Сябитова.

Звезда также вставила шпильку в адрес тех, кто критикует ее за любовь к приданому для невест. По ее мнению, в кризисные времена именно такая «кубышка» поможет продержаться, когда нет работы и денег в семье.

«Надо понимать, как в этой непростой ситуации распределять бюджет», — дала она напоследок совет.

Ранее 5-tv.ru писал, как раскритиковали образ Розы Сябитовой.