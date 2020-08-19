ТОП-5 трудоголиков по знаку зодиака, которые ненавидят отдыхать

Если одни представители знаков зодиака наслаждаются жизнью и кайфуют от происходящего, то другие просто не умеют отпускать поводья, считают астрологи. Поэтому и на отдыхе они вечно напряжены и слишком много переживают, пишет Mixnews.lv.

Овны

Овнам свойственно выходить из жизни победителями. Они много работают, чтобы добиться успеха, и с каждым шагом по карьерной лестнице стремятся получить все больше и больше. Им часто кажется, что другие не могут делать все хорошо без постоянного контроля со стороны Овнов. В итоге мысли о делах и работе сопровождают их постоянно.

Пляжный отдых, лень и долгий сон во время отпуска — это не про них. Даже на курортах они ищут интересные занятия, ставят себе цель осмотреть как можно больше достопримечательностей, много переживают о том, что происходит в офисе во время их отсутствия.

Козероги

Козероги не любят давать себе поблажки. Просто сидеть на месте и не заниматься ничем? Это невозможно! Они постоянно ищут себе какое-то занятие, а домашние дела стараются совмещать с полезными хобби — слушают образовательные курсы, учат языки, повторяют усвоенное. Окружающим бывает с ними тяжело, ведь Козероги заставляют их своим примером задуматься, на что тратят время они сами?

Очень важно иногда давать себе возможность расслабиться — просто забыть обо всех делах и заставить себя ничего не делать. Это сложно, ведь Козерогу проще вообще «забить» на развлечения и сосредоточиться на работе. Она приносит им доход и удовлетворение.

Стрельцы

Стрельцы просто брызжут энергией, у них ее хватает на троих, они почти постоянно находятся в приподнятом настроении и заряжают позитивом других. А вот про отдых им приходится напоминать — слишком уж им нравится контролировать даже собственную лень. Классический пример — заранее спланировать, сколько времени они будут отдыхать. Там им кажется, что все под контролем, и они не тратят жизнь зря.

Девы

Присущая знаку педантичность и внимательность позволяет Девам замечать даже самые мелкие детали, причем в любом явлении. Из-за этого они постоянно подвергают окружающую действительность анализу и ищут причинно-следственные связи между всеми событиями. Со стороны это может быть совершенно незаметно, но их мозг почти никогда не отключается — даже во сне.

Близнецы

Все свободное время Близнецы уделяют общению, дружбе, новым знакомствам. Без активного взаимодействия и коммуникации с другими людьми они чувствуют себя неуютно, так что о спокойном отдыхе наедине с собой можно забыть.

Это причиняет проблемы как самим Близнецам, которым постоянно надо куда-то спешить и с кем-то общаться, так и их окружению. Если Близнецу нужен собеседник, на намеки он не реагирует, а отвязаться от него невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал про знаки зодиака, которым часто снятся вещие сны.