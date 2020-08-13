ТОП-5 знаков зодиака, которым снятся вещие сны

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Алина Потёмкина
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Их представители по-разному относятся к сновидениям, но у всех них хорошо развита интуиция.

ТОП-5 знаков зодиака, которым снятся вещие сны

Фото: YAY\TASS

Кто-то верит в вещие сны, кто-то нет. Но так или иначе, нередко сновидения помогают людям, если не предречь будущее, то разобраться с прошлым. Ясновидящая Кажетта утверждает, что есть пять знаков зодиака, представители которых видят сны, которые всегда сбываются.

Рак

Знак с очень сильной интуицией. Раки планируют будущее, ориентируясь на свои ощущения, и нередко не ошибаются. Им часто снятся сны, сулящие путешествия, перемещения, притом, часто — по карьерной лестнице. Они не только сами прекрасно разбираются в своих сновидениях, но и блестяще толкуют чужие сны.

Близнецы

Сны представителей этого знака необычайно яркие. Они могут почувствовать не только грядущую беду, но и найти разъяснение событиям прошлого во сне. Для окружающих Близнецы — прекрасный талисман и оберег от любых несчастий.

Овен

Овны не только прекрасно видят свое будущее, находясь в объятиях Морфея, но и предсказывают мировые события. Им открываются пророчества глобальных масштабов, которые войдут потом в историю. Вероятность того, что их сны сбудутся, крайне высока.

Дева

Девы пунктуальны, а потому во сне видят все таким, каким оно должно быть по их разумению. Они часто верят в свои сновидения и во сне как бы расставляют все события жизни по местам. Их сны часто сбываются, особенно если Дева искренне верит в такое будущее всем сердцем.

Водолей

Сны для этого знака — заряд бодрости и позитива. Им редко снятся кошмары, зато, напротив, часто что-нибудь веселое и настраивающее на оптимистичный лад. Не удивительно, что такие сны поутру помогают им начать день легко и радостно. Но в вещие сны Водолеи не верят, предпочитая добиваться успеха наяву.

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