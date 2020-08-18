В КНДР опасаются, что конфискованных домашних собак сдадут на мясо

Права иметь дома собаку северокорейцев лишили в июле. По мнению Ким Чен Ына, содержание собаки является «испорченным трендом буржуазной идеологии». В южнокорейские СМИ просочилась информация, что у жителей КНДР начали изымать питомцев, попавших под запрет. Животных уничтожают или съедают: власти без единого зазрения совести могут продать чьего-либо Бобика в ресторан.

Запрет на собак шокировал граждан закрытой страны. Заводить питомцев представители среднего класса массово стали в конце восьмидесятых годов, когда строгий государственный режим немного ослаб.

Собачье мясо до сих популярно в азиатских странах. Но если Китай, Южная Корея и другие государства за последние годы в значительной мере снизили количество потребляемого мяса, то в Северной Корее по-прежнему с удовольствием уплетают собачатину.

В стране зафиксирована нехватка продовольствия. Порядка 60% северокорейцев испытывают недостаток пропитания, подсчитали в ООН. Этому поспособствовал ряд введенных против КНДР санкций. Во время пандемии положение ухудшилось. При этом Ким Чен Ын заявил, что северокорейское государство не нуждается ни в чьей помощи и проблему дефицита продовольствия решит само. Граждане опасаются, что их животных направят на спасение страны от голода.

Ранее 5-tv сообщил, что Ким Чен Ин запретил подростковый секс к измене и вознамерился его запретить.