Известная ведущая Лера Кудрявцева уехала в отпуск. Телеведущая в ироничной манере потроллила довольно распространенный тренд в Instagram, когда автор поста, к примеру, предлагает фолловерам выбрать лучшую фотографию из четырех. По мнению Кудрявцевой, эта затея абсолютно бессмысленна и человека, разместившего снимок, совсем не интересует мнение пользователей.

«Например, тебе нравятся все четыре фотографии, ты их, естественно, выкладываешь, — написала Кудрявцева. — А потом вопрос: „Ну что, какая? Первая, вторая, третья, четвертая?“. Вот сказала я, например, четыре, и что дальше?»

Instagram @leratv

Подписчики ее блога решили присоединиться к рассуждениям на эту тему.

«Сидит, наверное, довольный и любуется этим фото»;

«Нет никакого смысла в этом, только эмоция», — наивно предположили они.

И только некоторые объяснили Лере, что это популярный совет от специалистов по продвижению социальных сетей. Так, в случае с Instagram они советуют в конце поста задавать вопрос, который стимулировал бы пользователей оставлять комментарии, увеличивать им охваты и повышать видимость при выдаче.

«Это делается для количества комментариев», — пояснили подписчики.

Лера Кудрявцева с маленькой Машей отлично проводят время у бассейна, на побережье моря и за веселыми играми. Отец малышки, хоккеист Игорь Макаров, из-за тренировок полететь с ними не смог.

Ранее 5-tv.ru писал о тяготах семейной жизни Леры Кудрявцевой.