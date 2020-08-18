Владимир Путин заявил о грядущем росте российской экономики

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Софья Зуева
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Президент России отметил, что в стране сокращение экономики будет гораздо ниже, чем во многих государствах.

Владимир Путин заявил о грядущем росте российской экономики

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Владимир Путин не видит причин для сдерживания роста экономики после окончания пандемии. Об этом президент Российской Федерации заявил во время встречи с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается на сайте Кремля.

Президент обсудил с главой нефтяной компании ряд важных финансовых вопросов и отметил, что экономика России будет расти, поскольку вскоре разрешится ситуация с ограничением нефтедобычи, а пандемия рано или поздно закончится. При этом глава государства считает, что в России сокращение экономики по итогам года будут гораздо ниже, чем в Европе.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских», — сообщил президент.

О конкретных цифрах можно будет говорить в конце года. В ходе деловой беседы Владимир Путин призвал главу «Роснефти» готовиться к росту мировой экономики, которая бросит своеобразный вызов — Россия должна будет на него ответить.

Ранее 5-tv сообщил о просьбе Владимира Путина принять меры по цифровизации экономики.

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