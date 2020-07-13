Путин об экономике: Если сидеть на одном месте, болото вокруг нас будет хлюпать

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны действовать более решительно в деле цифровизации экономики. По его мнению, необходимо создавать условия, чтобы Россия на этом направлении была «глобально конкурентоспособна».

«Смелее надо идти на это. Мы тогда расширим горизонт развития, решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и с ростом экономики в целом. Создадим новую структуру нашей экономики. Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем… Болото вокруг нас будет хлюпать», — сообщил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент добавил, что если сидеть сложа руки, Россия никогда не избавится от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях.

Он также отметил, что в курсе определенных планов правительства на данном направлении и призвал их реализовать. По его словам, важно выстраивать новые горизонты в этой сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сравнил смертность от коронавируса в России и в других странах.