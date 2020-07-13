Путин об экономике: Если сидеть на одном месте, болото вокруг нас будет хлюпать
Президент РФ считает, что власти должны активнее принимать меры по цифровизации экономики.
Закрыть
Смотрите также:
Летальность от коронавируса в России в разы ниже, чем в других странах — Путин
Москва возглавила рейтинг АСИ по инвестклимату регионов
Путин: Многие принятые в пандемию меры не должны исчезнуть, когда вирус отступит
Опубликован обновленный текст Конституции РФ
Чиновников обяжут говорить по-русски
Хроника подвигов 20 городов, получивших звание «Город трудовой доблести»
Путин одобрил инициативу присвоения звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам РФ
Видео голосования Путина по поправкам к Конституции
Еще пять госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 построило Минобороны
Какие меры поддержки для бизнеса утвердило российское правительство?
Мишустин: Рынок труда будет восстановлен до докризисного уровня к 2021 году
Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны действовать более решительно в деле цифровизации экономики. По его мнению, необходимо создавать условия, чтобы Россия на этом направлении была «глобально конкурентоспособна».
«Смелее надо идти на это. Мы тогда расширим горизонт развития, решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и с ростом экономики в целом. Создадим новую структуру нашей экономики. Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем… Болото вокруг нас будет хлюпать», — сообщил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент добавил, что если сидеть сложа руки, Россия никогда не избавится от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях.
Он также отметил, что в курсе определенных планов правительства на данном направлении и призвал их реализовать. По его словам, важно выстраивать новые горизонты в этой сфере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сравнил смертность от коронавируса в России и в других странах.
Читайте также
64%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?