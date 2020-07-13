Путин об экономике: Если сидеть на одном месте, болото вокруг нас будет хлюпать

|
Алиса Старжевская
62

Президент РФ считает, что власти должны активнее принимать меры по цифровизации экономики.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны действовать более решительно в деле цифровизации экономики. По его мнению, необходимо создавать условия, чтобы Россия на этом направлении была «глобально конкурентоспособна».

«Смелее надо идти на это. Мы тогда расширим горизонт развития, решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и с ростом экономики в целом. Создадим новую структуру нашей экономики. Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем… Болото вокруг нас будет хлюпать», — сообщил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент добавил, что если сидеть сложа руки, Россия никогда не избавится от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях.

Он также отметил, что в курсе определенных планов правительства на данном направлении и призвал их реализовать. По его словам, важно выстраивать новые горизонты в этой сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сравнил смертность от коронавируса в России и в других странах.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

14:15
Сильная турбулентность напугала пассажиров индийского авиаперевозчика — Видео
13:53
«Ей далеко до Жанны!» — Наталья Фриске пляшет на корпоративах в образе сестры
13:37
«Так администрации работать не могут»: Трутнев прилетел в Хабаровск с проверкой
13:33
ТОП-7 фраз, которые мужчины чаще хотят слышать от женщин
13:28
«ИКЕА» оказалась в осаде изголодавшихся по шоппингу петербуржцев
13:10
ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников ИГ* в Ростовской области

Сейчас читают

Сложности бытия: история любви Джона Траволты и Келли Престон
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок