Максим Галкин растрогал фанатов очень грустным видео со своим сыном
В ролике мальчик запускает самолетик под песню Елены Камбуровой.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео на странице в Instagram со своим сыном Гарри, которое сняла его супруга Алла Пугачева. Как передает ФАН, ролик оказался настолько трогательным и грустным, что не оставил фанатов равнодушными.
В полутораминутном видео Гарри запускает самолетик под меланхоличную песню Елены Камбуровой «Где же ты мечта?»
«Мечта. Детство. Самолетик», — подписал ролик телеведущий.
Многие поклонники заметили печальное настроение видео. Они отметили, что дело, скорее всего, в прозвучавшей в записи композиции.
«Трогательно как»
«Маманя-сынуля! Дорогие мои. А песня до слез… Очень люблю!»
«Так мило, душевно»
«Я что-то всплакнула», — пишут поклонники.
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Помимо этого, видео приобретает особый смысл, вспоминая слова Галкина из одного интервью, в котором он признался, что обсуждал с супругой воспитание детей после ее смерти. По его словам, Галкин чувствует двойную ответственность из-за значительной разницы в возрасте с женой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал как Максим Галкин выступил в защиту горы Куштау.
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