Максим Галкин растрогал фанатов очень грустным видео со своим сыном

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео на странице в Instagram со своим сыном Гарри, которое сняла его супруга Алла Пугачева. Как передает ФАН, ролик оказался настолько трогательным и грустным, что не оставил фанатов равнодушными.

В полутораминутном видео Гарри запускает самолетик под меланхоличную песню Елены Камбуровой «Где же ты мечта?»

«Мечта. Детство. Самолетик», — подписал ролик телеведущий.

Многие поклонники заметили печальное настроение видео. Они отметили, что дело, скорее всего, в прозвучавшей в записи композиции.

«Трогательно как»

«Маманя-сынуля! Дорогие мои. А песня до слез… Очень люблю!»

«Так мило, душевно»

«Я что-то всплакнула», — пишут поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Детство. Самолётик #гдежетымечта #еленакамбурова Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Авг 2020 в 2:48 PDT

Помимо этого, видео приобретает особый смысл, вспоминая слова Галкина из одного интервью, в котором он признался, что обсуждал с супругой воспитание детей после ее смерти. По его словам, Галкин чувствует двойную ответственность из-за значительной разницы в возрасте с женой.

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