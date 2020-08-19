Беременность увеличивает риск тяжелого течения COVID-19

|
Андрей Чапыгин
40

Тяжелые последствия коронавируса для будущих матерей определили американские и шведские исследователи.

Беременность увеличивает риск тяжелого течения COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Joseph Turp

Беременность делает женский организм более уязвимым перед коронавирусом. К таким выводам пришли несколько групп ученых в результате независимых друг от друга исследований.

Например, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США изучил статистику по вирусу. Оказалось, что из 91412 женщин репродуктивного возраста, которые заболели COVID-19, зарегистрировано 8207, которые имели в два раза больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии. Они же на 70% чаще нуждались в искусственной вентиляции легких.

Также Агентство общественного здравоохранения Швеции пришло к выводам, что беременные или только что родившие женщины в шесть раз чаще попадают в отделение интенсивной терапии.

Профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева в разговоре с «Известиями» прокомментировала неожиданные выводы ученых. По ее словам, во время вынашивания ребенка женский организм переносит очень большие нагрузки, что влияет на иммунитет и устойчивость к болезням.

«Хотя беременность считается физиологически нормальным явлением, на организм женщины ложится двойная нагрузка. Почки и печень, сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. Если прибавить к этому дополнительную нагрузку, которую испытывает организм во время борьбы с коронавирусом, получаем высокую вероятность того, что родившая мамочка окажется в палате интенсивной терапии», — отмечает Рева.

Помимо этого, по ее словам, у беременных уменьшается объем легких и повышается свертываемость крови. В ситуации с коронавирусом это может привести к повышенному тромбообразованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как комментирует испытания российской вакцины от COVID-19 участница эксперимента.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:50
«Калашников» анонсировал «умное ружье» с Bluetooth — видео
7:42
Константин Ивлев сбросил 22 килограмма и избавился от варикоза: все ради любимой?
7:33
«Равнодушие — это паралич души»: почему авто блогера Тарасова проехало мимо пострадавшего в ДТП
7:26
Петросян скупал однокомнатные квартиры в Москве для хранения антиквариата
7:16
Почему героиня Муцениеце не появится с Прилучным в новом сезоне «В клетке»
7:11
Опубликована последняя часть доклада о «вмешательстве» РФ в выборы США

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок