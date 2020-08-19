Беременность увеличивает риск тяжелого течения COVID-19

Беременность делает женский организм более уязвимым перед коронавирусом. К таким выводам пришли несколько групп ученых в результате независимых друг от друга исследований.

Например, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США изучил статистику по вирусу. Оказалось, что из 91412 женщин репродуктивного возраста, которые заболели COVID-19, зарегистрировано 8207, которые имели в два раза больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии. Они же на 70% чаще нуждались в искусственной вентиляции легких.

Также Агентство общественного здравоохранения Швеции пришло к выводам, что беременные или только что родившие женщины в шесть раз чаще попадают в отделение интенсивной терапии.

Профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева в разговоре с «Известиями» прокомментировала неожиданные выводы ученых. По ее словам, во время вынашивания ребенка женский организм переносит очень большие нагрузки, что влияет на иммунитет и устойчивость к болезням.

«Хотя беременность считается физиологически нормальным явлением, на организм женщины ложится двойная нагрузка. Почки и печень, сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. Если прибавить к этому дополнительную нагрузку, которую испытывает организм во время борьбы с коронавирусом, получаем высокую вероятность того, что родившая мамочка окажется в палате интенсивной терапии», — отмечает Рева.

Помимо этого, по ее словам, у беременных уменьшается объем легких и повышается свертываемость крови. В ситуации с коронавирусом это может привести к повышенному тромбообразованию.

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