«Побочных эффектов не было»: добровольцы рассказали об участии в испытаниях вакцины

Добровольцы, которые на себе испытали первую в мире, российскую, вакцину от коронавируса — чувствуют себя хорошо. Среди тех, кто не раздумывая решился на эксперимент — курсант петербургской Военно-медицинской академии — Наталья Васиярова. Девушка признается, что никаких побочных эффектов от препарата у нее не было.

«Мы находились в филиале госпиталя Бурденко, в отдельных палатах. В первые две недели, мы не могли друг с другом контактировать, то есть находились на полноценной изоляции, а в дальнейшем стали разрешать прогулки, в принципе контактировали друг с другом общались», — рассказала курсант военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Наталья Васиярова.

Сегодня же Минздрав впервые опубликовал уникальные кадры с производства вакцины, разработанной в научном центре имени Гамалеи.