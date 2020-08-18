«Побочных эффектов не было»: добровольцы рассказали об участии в испытаниях вакцины

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Участница эксперимента поведала подробности пребывания в госпитале Бурденко после введения российской вакцины от COVID-19.

Фото, видео: Globallookpress / Cadu Rolim; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Добровольцы, которые на себе испытали первую в мире, российскую, вакцину от коронавируса — чувствуют себя хорошо. Среди тех, кто не раздумывая решился на эксперимент — курсант петербургской Военно-медицинской академии — Наталья Васиярова. Девушка признается, что никаких побочных эффектов от препарата у нее не было.

«Мы находились в филиале госпиталя Бурденко, в отдельных палатах. В первые две недели, мы не могли друг с другом контактировать, то есть находились на полноценной изоляции, а в дальнейшем стали разрешать прогулки, в принципе контактировали друг с другом общались», — рассказала курсант военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Наталья Васиярова.

Сегодня же Минздрав впервые опубликовал уникальные кадры с производства вакцины, разработанной в научном центре имени Гамалеи.

Тема:
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