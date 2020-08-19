Президент Мали Кейта, захваченный мятежниками, заявил о своей отставке

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Нюра Незванова
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Ибрагима Бубакар Кейта вместе с рядом высокопоставленных чиновников удерживают в плену мятежники.

Президент Мали Кейта, захваченный мятежниками, заявил о своей отставке

Фото: www.globallookpress.com / Reiner Zensen via www.imago-imag

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку с поста лидера страны, пишет Reuters.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — сказал он.

Политика вместе с другими представителями властей страны захватили мятежники. На бронетранспортере их повезли в район Кати, где находится военная база повстанцев. На удерживание президента против его воли отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он потребовал от мятежников освободить политиков.

Длительный военный конфликт в Мали привел к тому, что северная часть страны де-факто не подчиняется центральным властям. Французские военные оказывали поддержку главе государства в борьбе с мятежниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посольство РФ в Мали призвало россиян быть осторожными в связи с военным мятежом.

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