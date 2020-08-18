Посольство РФ в Мали призвало россиян быть осторожными в связи с военным мятежом
Лидеры мятежников заявили об аресте президента и премьер-министра страны.
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Фото, видео: REUTERS
Посольство России в Мали и Нигере призвало россиян, находящихся в малийской столице Бамако и регионе Куликоро, проявить максимальную осторожность в связи с военным мятежом в стране.
«Сегодня утром 18 августа в военной части, расположенной в городе Кати в 20 километрах от Бамако, произошла перестрелка», — гласит сообщение на официальной странице диппредставительства в Facebook.
Дипломаты также порекомендовали гражданам без надобности не выходить в город и избегать скопления людей.
Военный мятеж на армейской базе в Кати близ Бамако в Мали произошел утром 18 августа. Как рассказали источники РИА Новости, мятежники арестовали министров правительства, в том числе главу МИД и Минфина, и высокопоставленных офицеров. По сообщению Франс Пресс со ссылкой на лидеров мятежных военных, арестованы также президент страны Ибрагим Бубакар Кейт и премьер-министр Бубу Сиссе.
По информации местных СМИ, во главе мятежа находится полковник Садио Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
Жители города вышли на улицы в поддержку мятежников с национальными флагами. Кроме того, на видео попали кадры разгромления офиса министра юстиции, на которых видны выбитые окна и пожар внутри здания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в ходе протестов в Минске увеличилось до трех человек.
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