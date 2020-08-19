«Равнодушие — это паралич души»: почему авто блогера Тарасова проехало мимо пострадавшего в ДТП

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Злоумышленника, который едва не убил инспектора, суд отправил под стражу, а правоохранители взялись за водителей, которые не оказали помощь лежащему человеку.

Фото, видео: Instagram @artemtarasov_mma

В Петербурге суд арестовал водителя BMW, который протащил полицейского по набережной Обводного канала.

Сотрудник ГАИ получил серьезные травмы. Мимо пострадавшего, лежащего прямо на проезжей части, проехали несколько машин. Но никто из водителей не остановился, чтобы оказать человеку помощь. Полиция установила всех автовладельцев.

Среди них оказался и известный блогер. Его машину зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления.

Интернет-звезда уже дал свои объяснения. В резонансном ДТП разбирался Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пяти российских знаменитостей, покинувших этот мир при странных обстоятельствах.

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