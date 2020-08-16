Пять российских знаменитостей, покинувших этот мир при странных обстоятельствах

14 августа в московской клинике, не приходя в сознание, скончалась певица Валентина Легкоступова. За неделю до этого она получила черепно-мозговую травму при загадочных обстоятельствах, которые сейчас проверяет Следственный комитет. 5-tv.ru вспомнил другие подобные случаи странных смертей известных российских знаменитостей.

Валентина Легкоступова

Instagram @legkostupovavalentina

Буквально за месяц до трагедии 54-летняя Валентина Легкоступова в третий раз вышла замуж — за своего поклонника, яхтсмена Юрия Фирсова. Он утверждает, что супруга упала в ванной. Однако дети исполнительницы хита «Ягода-малина» и ее друзья сомневаются в его версии. Дочь певицы рассказала, что нашла мать и ее нового мужа в состоянии алкогольного опьянения и отправила в наркологическую клинику, где состояние Валентины ухудшилось и она впала в кому. Операция по удалению гематомы не помогла…

Многие знакомые артистки, а также близкие родственники винят в ее скоропостижной смерти Юрия Фирсова. Близкая подруга Легкоступовой, певица Ольга Зарубина потрясена случившимся. Она не верит, что молодая, здоровая женщина могла получить такую тяжелую травму при падении, и подозревает, что муж как-то к этому причастен.

«Мне не нравился его внешний вид. Есть такая профессия физиономист, то есть по лицу можно определять людей. Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски», — в слезах заявила Зарубина.

Анна Амбарцумян

Instagram @annaambqueen7

Около месяца назад в одном из номеров гостиницы «Петр I» в центре Москвы была найдена мертвой экстрасенс, сексолог и популярный блогер Анна Амбарцумян. Ей было всего 26 лет. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. По предварительным данным, причиной трагедии стала передозировка наркотиков. Однако позже выяснилось, что незадолго до смерти девушка жаловалась адвокату Сергею Жорину на преследование и угрозы со стороны коллекторов. Соседи Анны не верят в ее добровольный уход из жизни. Говорят, это была благополучная женщина, которая очень любила жизнь. Известно также, что два года назад Амбарцумян инсценировала свою смерть ради пиара, чтобы посмотреть, как люди будут реагировать на ее уход.

Илона Новоселова

vk.com/ilona_novoselova_official

Летом 2017 года под окнами дома на шоссе Энтузиастов в Москве было обнаружено тело 29-летней звезды шоу «Битва экстрасенсов», известной в России ясновидящей Илоны Новоселовой. Обстоятельства ее гибели остаются загадкой до сих пор. По официальной версии это было самоубийство. Однако в нее мало кто верит из окружения провидицы. В ходе расследования выяснилось, что в день смерти Илона выпивала со своим бойфрендом, и они повздорили. По одной из версий, Новоселова решила пригрозить мужчине, сев на перила балкона, но не удержалась и упала вниз случайно.

Руслана Коршунова

Instagram @rus_korshun

Казахстанская модель российского происхождения Руслана Коршунова, сделавшая успешную карьеру в Европе и США, в июне 2008 года, всего за неделю до своего 21-летия выпала из окна съемной квартиры на Манхэттене, располагавшейся на девятом этаже.

Американская полиция пришла к выводу, что Руслана свела счеты с жизнью, однако предсмертной записки нигде найдено не было. Ее родные и друзья категорически отказались верить в эту версию. Они до сих пор уверены, что у девушки не было никаких причин расставаться с жизнью, которой она наслаждалась на пике славы. К тому же тело было найдено подозрительно далеко от здания, что также наводило на мысль об убийстве.

В смерти модели подозревали организацию «Роза мира», проводившую тренинги личностного роста, однако доказать какую-либо причастность не удалось. Тем не менее год спустя счеты с жизнью свела подруга Русланы — модель Анастасия Дроздова, которая посещала такие же тренинги. После череды скандалов, московский филиал организации был закрыт, но доказать ее вину в странных смертях так и не удалось.

Оксана Аплекаева

globallookpress.com / I–Images

В том же 2008 году на трассе Москва — Рига в Истринском районе Московской области было найдено тело 31-летней участницы шоу «Дом-2» Оксаны Аплекаевой со следами сильных побоев на теле. Было установлено, что женщину задушили. Убийца не найден до сих пор, расследование еще продолжается. Кроме того, судмедэкспеты обнаружили, что кто-то вступал в интимную связь с уже мертвой Аплекаевой. Некрофила вычислили быстро, им оказался 37-летний работник морга, но доказательств его причастности к убийству нет.

По одной из версий, Оксана, работавшая в элитном автосалоне, могла узнать что-то, чем попыталась шантажировать кого-то из «сильных мира сего». По другой — женщина записывала на видео развлечения богатых мужчин и шантажировала их.

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