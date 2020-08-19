Пропал кот по кличке Кузя: в аэропорту Ярославля ищут усатого беглеца
Кот сбежал в тот момент, когда представитель авиакомпании убирала переноску в багажное отделение самолета.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carola Schubbel; 5-tv.ru
В Ярославском аэропорту ищут кота Кузю. Его владельцы — пара студентов возвращались в Петербург. В аэропорт они приехали заранее, без проблем прошли все предполетные проверки. Однако у трапа сотрудники авиаперевозчика заявили, что клетка с животным по размерам не подходит для салона, и ее необходимо поместить в багажное отделение.
«На борту самолета нас поставили перед фактом. Либо мы остаемся вместе с котом и вещами в аэропорту, либо его убирают в багажное отделение. Таким образом, пока мы сидели в самолете и пристегивали ремни, представитель компании убирала нашего кота в багажное отделение и в этот момент он сбежал», - рассказала Анастасия Мостепанова.
Шанс найти беглеца есть. Аэропорт обнесен глухим забором. Сотрудники аэропорта говорят, что кот может быть сильно напуган и поэтому скрывается где-то в кустах. На всякий случай девушка расклеила объявления с фото питомца и в соседних населенных пунктах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах.
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