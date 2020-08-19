Рынок подержанных автомобилей за семь месяцев 2020 года показал замедленный рост цены — всего на 0,8%. В июле была зафиксирована минимальная положительная динамика относительно июньских цен. Такие выводы сделали в своем исследовании эксперты розничной сети автомобилей с пробегом Automama.

Как рассказал 5-tv.ru операционный директор этой сети Михаил Ерцев, средняя цена в самом популярном сегменте автомобилей с пробегом ТОП-20 в июле составила 723 тысячи рублей, что всего на две тысячи больше, чем в прошлом месяце. Эксперты не смогли спрогнозировать такую тенденцию, так как ожидали отложенный спрос из-за ограничительных мер в период пандемии. Ерцев раскрыл причины замедленного роста цен.

«Это уникальная ситуация. Однако спрос примерно остался на уровне докризисном, поэтому средние цены и не выросли. Также это может быть связано с тем, что люди на фоне слухов о повторном введении ограничений не готовы делать дорогие покупки. И третья причина — обладатели автомобилей, которые выделяются своим техническим состоянием в лучшую сторону по сравнению со среднерыночным, в данный момент отложили смену автомобиля. Именно из-за этого средние цены не идут вверх. Потому что на рынке практически отсутствуют машины уникальные хорошего качества», — разъяснил эксперт.

Стабильность в цене в июле показали французские и японские подержанные машины. Лидерами падения цены стали отечественные авто (6%), машины из США (5,9%) и Италии (6,7%). Однако, по словам Ерцева, это еще не говорит о том, что сложившийся тренд установился надолго.

«Дело в том, что мы наблюдаем эту тенденцию первый месяц, а если посмотрим на среднюю рыночную стоимость этих автомобилей, то увидим, что отечественные, американские и итальянские — лидеры нашего рейтинга падения цены — стоят порядка 300 тысяч рублей. Изменение среднерыночной цены на 10-15 тысяч и дает такое большое изменение процентов по падению. Давайте посмотрим, что будет происходить в августе, тогда можно будет сделать какие-то выводы», — призвал операционный директор компании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиян предупредили о росте цен на новые автомобили.