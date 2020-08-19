Координационный совет Белоруссии: кто вошел и с какими целями

Оппозиция Белоруссии добивается выхода страны из Союзного государства с Россией и ОДКБ, и вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом во вторник заявил Александр Лукашенко — на фоне новых митингов и забастовок. Он провел совещание с участниками Совбеза.

О том, что накануне происходило в Минске рассказывает Руслан Смыков.

Акция у Дома правительства продолжалась более трех часов. И, несмотря на темноту, тут по-прежнему оставались тысячи человек. И кажется, здесь все перемешалось. Вот импровизированный концерт с музыкой и молодежью. Там, у памятника Ленину, который уже оклеен плакатами, политические лозунги и требования отставки президента Лукашенко. Кстати, за все время, что мы там находились, мы не увидели ни одного милиционера. Единственное, вход в дом правительства обнесен металлическими ограждениями.

По всей стране бастуют рабочие, еще утром к акции присоединился сахарный завод. Но по-настоящему горячей точкой на карте Минска вчера неожиданно стал главный драматический театр страны имени Янки Купалы, куда приехал министр культуры. Чиновника выставили за дверь под крики «позор».

И сразу в нескольких городах прошли акции уже в поддержку Александра Лукашенко — в Могилеве в воздух даже подняли вертолет с флагом республики.

Сам Лукашенко появился перед телекамерами только вечером, выступил перед советом безопасности республики с обстоятельным заявлением и на эмоции — не скупился.

«Создали в стране некий оппозиционный штаб для передачи власти, они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много, ни мало передать им власть. Мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону», — подчеркнул президент Белоруссии.

Программу штаба оппозиции, предполагающую переориентацию на Запад, Лукашенко зачитывал по пунктам:

«Они опубликовали программу. Я просто перечислю их действия. Выход из Союзного государства, это первый пункт… Передача контроля некоему координационному совету».

Что же представляет из себя так называемый координационный совет (КС), который начал работу как раз накануне? В его составе 35 человек. В том числе, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Вечером она собрала пресс-конференцию в Минске.

Но кто вообще выбирал всех этих людей, чтобы те решали чьи-то судьбы? И почему с сайта совета внезапно пропадает так называемый «Реанимационный пакет реформ», тот самый, который зачитывал Лукашенко перед Совбезом. Правда, в кэше Google документ остался. А значит найти его может любой житель Белоруссии, когда эмоции схлынут.

«Этот КС, там люди не являются друзьями России, чаще это даже враги России, но они прекрасно понимают, что есть чисто антироссийский курс, население Белоруссии не поддержит», — поясняет доцент факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ну и пока градус напряжения на улицах зашкаливает, быстро нашлись те, кто решил воспользоваться ситуацией — в своих целях. В соцсетях один за другим появляются паблики, в которых объявлен сбор денег на помощь пострадавшим во время задержаний на митингах. Граждане Белоруссии свои кровные перечисляют, но вот, куда именно… Если внимательно вчитаться, становиться понятно, что всеми пабликами управляют из-за рубежа. Конкретно из Нидерландов и США.