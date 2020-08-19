«Надо было сохранять это»: Жириновский показал раритетное фото с Пугачевой
Политик предался воспоминаниям о хороших отношениях с Примадонной и пожалел о размолвке с ней.
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Фото, видео: ТАСС / Алексей Ерешко; Telegram @zhirinovskylive
Депутат Госдумы Владимир Жириновский предался воспоминаниям о периоде, когда поддерживал хорошие отношения с Аллой Пугачевой. В своем Telegram-канале лидер партии ЛДПР опубликовал раритетный снимок с Примадонной, которому больше 20 лет.
Фото было сделано на одном из юбилейных концертов народной артистки. В кадре на певице черное платье с красными полосами и знаменитая подвеска «Арлекин», которую ей преподнес в подарок супруг Филипп Киркоров. Политик сидит рядом с микрофоном и произносит поздравительную речь, заставляя виновницу торжества улыбаться.
«Мне приятно было увидеть эту карточку. Я хорошо помню тот день, как я пришел поздравить Аллу. Образ Аллы, ее милая улыбка напомнили мне о тех тихих, спокойных временах, когда между нами были такие хорошие и чистые отношения. Мы симпатизировали друг другу. Надо было сохранять это», — написал Жириновский.
И хотя 90-е нельзя назвать тихими и спокойными, на тот момент знаменитости действительно ладили. Все изменилось в 2012 году, когда либерал-демократ в очередной раз баллотировался в президенты России. Алла Пугачева приняла участие в предвыборных дебатах, поддержав другого кандидата — на тот момент лидера партии «Гражданская платформа», олигарха Михаила Прохорова. Во время дебатов, которые транслировались по телевидению на всю страну, Жириновский накричал на Пугачеву, затыкая ей рот.
«Я думала, вы политик, а вы просто клоун и псих! Вы позор нашей страны», — сказала ему в итоге Примадонна.
В ответ парламентарий позволил себе грубое высказывание и перешел на личности. Удастся ли ему когда-нибудь примириться с любимицей публики, теперь неизвестно.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наргиз ответила на оскорбления Жириновского в свой адрес.
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