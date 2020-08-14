«У меня все»: Наргиз ответила на оскорбления Жириновского в свой адрес
Лидер ЛДПР оскорбил певицу в эфире политического шоу на телевидении.
Фото: Instagram @nargizzakirova_official
В эфире телешоу лидер ЛДПР Владимир Жириновский позволил себе оскорбительные выражения в адрес певицы Наргиз. Ее ответ в микроблоге в Instagram не заставил себя долго ждать.
На предложенном певицей для ознакомления отрывке Жириновский грозит Наргиз смертью на улице от страшных болезней.
«Чудище! Обезьяна!» — заканчивает он гневную тираду.
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Уважаемые СМИ, да и собственно неуважаемые тоже! Я обращаюсь к вам с просьбой, обратить внимание и с предельной достоверностью и авторской (моей) пунктуацией, огласить в медиа пространстве — моё официальное заявление. Мой юрист, четко пояснил мне, что соответствии с. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, административным правонарушением признаётся оскорбление, то есть унижение чести достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Исходя из этого, оскорбление меня, исходящее из уст г-на Жириновского — является правонарушением. Без лишней демагогии, осведомляю об этом факте как самого г-на Жириновского, так и вас, друзья мои. У меня — пока всё на сегодня.
С личной страницы Наргиз обратилась напрямую к СМИ.
«Я обращаюсь к вам с просьбой, — написала она, — огласить в медиапространстве мое официальное заявление».
Певица указала, что оскорбление ее персоны со стороны Жириновского является административным правонарушением в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
«Без лишней демагогии, осведомляю об этом факте как самого г-на Жириновского, так и вас, друзья мои. У меня пока все на сегодня».
Поклонники Наргиз были возмущены случившимся.
5-tv.ru ранее писал о смерти бывшего мужа Наргиз.
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