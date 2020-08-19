Самый главный враг: из-за чего Прилучный потерял многих людей

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Валентин Черников
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Актер признался, что сохранить отношения с коллегами и близкими ему помешал собственный принцип.

Самый главный враг: из-за чего Прилучный потерял многих людей

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Принципиальность Павла Прилучного проявляется во всех сферах его жизни. Актер с большой ответственностью подходит к киносъемкам и целиком отдается работе. 20 августа в прокат выходит фильм «Тень звезды», где он сыграл рэпера. И хотя актер не понимает современный рэп и больше любит джаз, он проработал образ и постарался органично выглядеть в кадре. Об этом Прилучный рассказал в интервью 7days.ru.

Почти во всех картинах со своим участием Павел старается самостоятельно выполнять трюки, чтобы зритель увидел на экране его, а не дублера, и не разуверился в происходящем, пока не начнутся титры. Так, Прилучному приходилось прыгать с крыши дома в Петербурге и с большого колеса обозрения в Баку. Тогда, по его словам, адреналин в крови зашкаливал и «накрывал с головой».

Однако у этой принципиальности есть и оборотная сторона, признался актер. По его словам, в борьбе за справедливость и собственное достоинство он потерпел многие потери.

«Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из жизни навсегда. Он перестает для меня существовать. И так происходит не только с теми, с кем я работаю, но и с близкими людьми. Я очень многих из-за этого принципа потерял», — сказал актер.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Агата Муцениеце не появится с бывшим мужем Павлом Прилучным в новом сезоне «В клетке».

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