Почему героиня Муцениеце не появится с Прилучным в новом сезоне «В клетке»

Агата Муцениеце не будет сниматься с бывшим мужем Павлом Прилучным в продолжении сериала «В клетке». Это подтвердил продюсер проекта Теймур Джафаров.

«К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены подтвердить, что съемки второго сезона нашего проекта „В клетке“ пройдут без участия Агаты Муцениеце», — сказал он в интервью интернет-порталу РEOPLETALK.

По его словам, создателям сериала так и не удалось договориться с менеджментом актрисы. При этом Джафаров опроверг заявления ее агента Мариам Андреевской, что от Агаты скрывали содержание сценария.

«В связи с особой секретностью, связанной с продолжением сериала, сценарий предоставляется каждому участнику проекта сразу после подписания стандартного соглашения о неразглашении. Оно так и не было получено нами от представителя актрисы в течение длительного времени», — пояснил продюсер.

Он также рассказал, что режиссер и продюсеры с огромным уважением относятся к созданному Муцениеце в первом сезоне образу и не считают возможным заменить ее героиню Ольгу другой актрисой. Поэтому в продолжении телефильма этот персонаж просто больше не появится.

«Со своей стороны хотим пожелать Агате новых профессиональных успехов и не теряем надежду на сотрудничество на наших проектах в будущем», — заключил Джафаров.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в феврале этого года Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 10 лет брака, в котором родилось двое детей. Официальное решение суда об этом было принято 15 июня. Пару месяцев назад актриса рассказала, что интересовалась, не собираются ли создатели сериала «В клетке» после развода с Прилучным «убить» ее героиню, но ее заверили, что этого не произойдет.