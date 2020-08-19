Морские десантники отбили у условных террористов плацдарм на Енисее — видео
Учебный бой состоялся в районе Дудинки на Таймыре.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ
На полуострове Таймыр состоялось тактическое учение, в котором морские десантники провели бой на необорудованном побережье Енисея. Операция, в которой приняли участие экипажи кораблей, военнослужащие и техника армейского корпуса и бригады морской пехоты Северного флота, а также вертолетная группа, прошла в районе Дудинки.
По легенде учения группировке сил Северного флота нужно было отбить у условных террористов захваченный плацдарм и обеспечить высадку техники морского десанта, чтобы в дальнейшем углубиться на территорию полуострова и начать оборону важного промышленного объекта в арктической зоне.
Первой в бой вступила авиационная группа, которая нанесла удар по позициям условных террористов. Далее эстафету приняли боевые расчеты батарей АК-100 большого противолодочного корабля «Североморск» и АК-725 больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский». Они накрыли огнем береговые позиции условного противника.
После этого на побережье из вертолетов Ка-27 высадились подразделения морских пехотинцев. В их задачу входило обеспечение охраны группы военных инженеров. Их, в свою очередь, доставили на берег быстроходными лодками для разминирования проходов в минных заграждениях и подготовки места высадки техники.
Когда военные инженеры справились со своей задачей, к берегу подошли большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский». Они высадили способом «на упор» более 20 единиц колесной и гусеничной техники: БТР-82А, САУ 2С1 «Гвоздика» и ТТМ-4902ПС-10.
«Конечно нам привычнее высаживаться в морской части, когда и приливные, и отливные факторы у нас. А здесь у нас течение. С учетом того, что глубины в Енисее именно в районе Северного Ливинского разнятся. Причем за счет течения различные наплывы идут песочные, которые не позволяют кораблю подойти непосредственно плотно „на упор“, поэтому в этом есть особенность», — рассказал командир 14 армейского корпуса Дмитрий Краев.
По мнению руководства учением, весь личный состав, задействованный в обеспечении высадки морского десанта, продемонстрировал высокий уровень боевой выучки, качественно отработал тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского десанта, захвату и удержанию берегового плацдарма.
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