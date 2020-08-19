Американцев изумила смекалка российских подводников в Северном Ледовитом океане

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Анастасия Шадская
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В журнале Forbes сравнили методы работы американских и российских субмарин в северных водах.

Американцев изумила смекалка российских подводников в Северном Ледовитом океане

Фото: Wikipedia.org

Американское издание Forbes было удивлено смекалкой российских моряков, которые служат на подводных лодках в Северном Ледовитом океане. В отличие от американских коллег, те смогли облегчить себе работу в случае запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР), написали на сайте журнала.

Северные воды с их льдами толщиной в пять метров позволяют любым субмаринам оставаться вне зоны видимости спутников и наружных систем наблюдения. Также местоположение в Северном Ледовитом океане дает им возможность запускать баллистические ракеты по оптимальной траектории. Но этому сильно мешает все та же толщина льда.

Если американские подводники обычно искали полынью или пробивали лед корпусом подлодки, прежде чем запускать ракеты, то смекалистые российские моряки облегчили себе задачу. К удивлению Forbes, они смогли избежать лишних телодвижений и научились запускать ракеты прямо из-подо льда.

Все происходит потому, что перед запуском МБР россияне сначала выпускают ракету с боеголовкой с большой разрушительной силой. Она пробивает во льду дыру необходимого им размера, после чего они без проблем производят удар. Значение Арктики на международной политической арене с каждым годом растет, а у российских военных там все «схвачено».

В связи с этим в издании сочли, что в случае Третьей мировой войны на стороне российского подводного флота будет преимущество именно благодаря нестандартному подходу к решению проблем. Впрочем, вероятность подобного военного конфликта мала, что очень успокоило американское СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, как эксперт оценил риск перехвата российской торпеды «Судного дня».

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