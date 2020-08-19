Видео: пять НЛО заметил космонавт в небе Южного полушария

|
Виктория Андреева
648

Россиянин Иван Вагнер удивил подписчиков необычными кадрами с МКС.

Фото, видео: www.globallookpress.com / KPA; Twitter @ivan_mks63

Группу из пяти неопознанных летающих объектов заприметил в небе Южного полушария пребывающий на Международной космической станции космонавт Иван Вагнер. Кадрами необычного зрелища россиянин поделился с подписчиками в Twitter.

«Космические гости, или попытка сделать замедленную съемку», — так озаглавил Вагнер необычное видео.

Как пояснил космонавт, недавно он проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. Снимки делались с частотой один раз в секунду, а после были собраны в видео 25 кадров в секунду. В результате получился ролик длинною порядка минуты. При просмотре мини-фильма оказалось, что камера поймала не только то, что было нужно, но еще и необычные светящиеся шары.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или…?» — подвесил интригу космонавт.

В комментариях пользователи отмечали, что зрелище получилось и правда впечатляющим. При этом многие заверяли, что в появление НЛО не верят.

«Ох, Иван, это прекрасно! Но мне кажется, что это просто космический мусор»,

«Какая красота! Наверное, спутники Starlink»,

«Круто! Завидую вам! Но вряд ли НЛО…» — констатировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон намерен создать рабочую группу по изучению НЛО.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:54
Фанаты «Пари Сен-Жермен» жарко отметили исторический выход клуба в финал ЛЧ
16:50
«Надо было сохранять это»: Жириновский показал раритетное фото с Пугачевой
16:44
«Звезда по имени Солнце» пала перед натиском коммунальщиков Петербурга
16:33
Кремль опроверг присутствие военных сил РФ в Белоруссии
16:30
Грабитель проник в дом советника Валентины Матвиенко
16:29
«Маразм какой-то!» — вдова Николая Караченцова вызвала его «любовницу» Азизу на бой

Сейчас читают

Сергей Соседов рассказал, почему Легкоступова внезапно исчезла со сцены в 90-х
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок