Видео: пять НЛО заметил космонавт в небе Южного полушария
Россиянин Иван Вагнер удивил подписчиков необычными кадрами с МКС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / KPA; Twitter @ivan_mks63
Группу из пяти неопознанных летающих объектов заприметил в небе Южного полушария пребывающий на Международной космической станции космонавт Иван Вагнер. Кадрами необычного зрелища россиянин поделился с подписчиками в Twitter.
«Космические гости, или попытка сделать замедленную съемку», — так озаглавил Вагнер необычное видео.
Как пояснил космонавт, недавно он проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. Снимки делались с частотой один раз в секунду, а после были собраны в видео 25 кадров в секунду. В результате получился ролик длинною порядка минуты. При просмотре мини-фильма оказалось, что камера поймала не только то, что было нужно, но еще и необычные светящиеся шары.
«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или…?» — подвесил интригу космонавт.
В комментариях пользователи отмечали, что зрелище получилось и правда впечатляющим. При этом многие заверяли, что в появление НЛО не верят.
«Ох, Иван, это прекрасно! Но мне кажется, что это просто космический мусор»,
«Какая красота! Наверное, спутники Starlink»,
«Круто! Завидую вам! Но вряд ли НЛО…» — констатировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон намерен создать рабочую группу по изучению НЛО.
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