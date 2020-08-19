Видео: пять НЛО заметил космонавт в небе Южного полушария

Группу из пяти неопознанных летающих объектов заприметил в небе Южного полушария пребывающий на Международной космической станции космонавт Иван Вагнер. Кадрами необычного зрелища россиянин поделился с подписчиками в Twitter.

«Космические гости, или попытка сделать замедленную съемку», — так озаглавил Вагнер необычное видео.

Как пояснил космонавт, недавно он проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. Снимки делались с частотой один раз в секунду, а после были собраны в видео 25 кадров в секунду. В результате получился ролик длинною порядка минуты. При просмотре мини-фильма оказалось, что камера поймала не только то, что было нужно, но еще и необычные светящиеся шары.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или…?» — подвесил интригу космонавт.

В комментариях пользователи отмечали, что зрелище получилось и правда впечатляющим. При этом многие заверяли, что в появление НЛО не верят.

«Ох, Иван, это прекрасно! Но мне кажется, что это просто космический мусор»,

«Какая красота! Наверное, спутники Starlink»,

«Круто! Завидую вам! Но вряд ли НЛО…» — констатировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон намерен создать рабочую группу по изучению НЛО.