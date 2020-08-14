Это серьезно! Пентагон формирует рабочую группу по изучению НЛО

В Пентагоне сформируют рабочую группу по изучению НЛО. И это на полном серьезе. Военные будут разбирать все случаи, когда американские летчики сталкивались с неопознанными объектами.

Курировать ее будет сам замминистра обороны Дэвид Норквист. Подобные группы американские военные собирали дважды в истории: в пятидесятых годах и в начале двухтысячных.

Очередной виток интереса к НЛО возник в апреле после публикации кадров, на которые попали необычные летательные аппараты. Пентагон тогда признал подлинность записей.