В Минске пройдут два митинга в поддержку Лукашенко

Белорусский ОМОН утром разогнал протестующих у Минского тракторного завода (МТЗ). В МВД сообщили о задержании двух человек. Это первый подобный инцидент за неделю. Александр Лукашенко уже заявил — протесты финансируют Западные страны. Но Минск готов дать отпор вмешательству извне.

Тем временем, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сегодня обратилась за поддержкой к европейским лидерам. Руслан Смыков передает из Белоруссии.

Мы сейчас у здания Беларусьфильма, где собрались больше десятка сотрудников Белтелерадиокомпании. Они продолжают забастовку. Они рассказали нам, что сегодня их не пустили на работу. По словам журналистов, их имена попали в список тех, кто требовал честного освещения событий в стране.

У самого здания телекомпании сейчас выставлены кпп, работает милиция и служба безопасности. Новые акции в столице Белоруссии начались уже в семь утра. У Минского тракторного завода собралась группа бастующих работников и людей, пришедших поддержать их. В отличие от вчерашнего дня, к заводу сразу же были стянуты отряды омона. Снова начались задержания.

Вот так у МТЗ на эту минуту. Несколько человек стоят рядом с дорогой. Пока без лозунгов. Поблизости дежурит ОМОН, но в целом все спокойно.

В Солигорске на забастовку вышли работники Белоруськалия. На площади собрались несколько десятков шахтеров. Пока о задержаниях там ничего не сообщается. Протестуют в Слуцке, в Могилевской области. А в Гомеле еще накануне — друг напротив друга прошли сразу два митинга: «за» и «против» Александра Лукашенко.

Тем временем, оппозиция в социальных сетях призывает жителей Белоруссии продолжать поддерживать протестные движения. Уже опубликован план действий на сегодня. В частности, назначен митинг и у здания МВД.

Все это происходит на фоне опубликованного сегодня обращения Светланы Тихановской. В отличие от всех предыдущих видео с ее участием, этот ролик идеально срежессирован. Профессионально выставленный свет, черный фон. А сама бывший кандидат в президенты говорила уже не на белорусском или русском, а на английском языке.

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси».

К всеобщей забастовке, в которой участвуют уже не только крупнейшие предприятия страны, но и актеры и даже почта, теперь присоединились и белорусские спортсмены, которые пригрозили отказаться выступать за сборную страны. Требуют остановить насилие со стороны милиции и признать прошедшие выбор несостоявшимися. Подпись под открытым письмом поставили более 100 человек: действующие и бывшие спортсмены, тренеры.

Александр Лукашенко утром собрал Совет безопасности и обсудил ситуацию на бастующих предприятиях. По его словам, руководителям заводов и рабочим просто угрожают протестующие, поэтому многие вынуждены под давлением поддерживать беспорядки. Президент республики обещал решить эту проблему.

«Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся».

Сегодня ближе к вечеру в Минске планируются еще как минимум два крупных митинга — оба в поддержку Александра Лукашенко. Официально они пройдут под девизом за мир, стабильность и безопасность Белоруссии.