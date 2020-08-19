Рецепты блюд из яблок от российских звезд

Яблочный спас — ежегодный славянский праздник, отмечаемый 19 августа. Его праздновали еще в дохристианские времена и смогли сохранить до наших дней. Главным символом этого дня остается, конечно же, яблоко. О том, как можно порадовать себя и близких с помощью этого фрукта, ФАН рассказали звезды отечественного шоу-бизнеса.

Юморист Владимир Винокур сам процессом готовки не занимается, но дегустирует то, что приготовила жена. А из яблок в этом году чего только не делали! Уж больно богатый выдался урожай, признался артист.

«Моя жена в этом году собрала много яблок, приготовила повидло и варенье. Яблок в этом году очень много. У меня уже на работе яблоки, дома яблоки, на даче яблоки! Моя жена уже делает из них компоты, варенья, повидла и пироги яблочные», — рассказал Винокур.

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Чем прекрасны яблоки — их можно есть просто так, заметила тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Именно так она и поступает каждый год в этот день, не забывая угощать плодами и друзей.

«Я люблю этот праздник, всегда его отмечаю. Я ничего не готовлю, просто собираю и покупаю разные яблоки, красивые и очень вкусные. Угощаю своих друзей, соседей на даче. У меня на даче есть яблоня, которой уже десять лет», — поделилась Тарасова.

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Массу рецептов блюд из яблок знает и регулярно применяет актриса Анастасия Мельникова. О том, как делается ее фирменный яблочный пирог, она чуть не проболталась, но вовремя вспомнила — семья раскрывать не велит, говорят — секрет. Зато артистка охотно поделилась рецептом яблочного перекуса.

«Вынимаю сердцевину из яблока, на пять минут ставлю в микроволновку и добавляю капельку свежей малины или мороженое. И если весь день не удается поесть, меня это яблоко спасает. Потому что калорий ноль, а вкус и аромат придают сил», — поделилась Мельникова.

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Оригинальный рецепт рассказала ее коллега по цеху Елена Проклова. Она каждый год из яблок делает… уксус! Его потом можно применять по-разному: лицо протирать, суставы, капать в нос. Продукт получается самый натуральный, тем более, яблоки артистка выращивает сама.

По ее словам, для приготовления уксуса вам понадобится 400 граммов меда, бородинский хлеб и много яблок. Ну, и запастись терпением, поскольку весь процесс занимает не менее двух месяцев. Для начала следует отжать из плодов сок, на три литра сока добавить половину меда и настаивать 20 дней. Затем повторить процесс трижды.

«Уже после третьего брожения обязательно добавляем кусочки бородинского черного хлеба, потому что мед не так хорошо бродит, а с хлебом это получается быстрее. Кастрюля обязательно должна быть широкая. Ее нужно закрыть двумя слоями марли. Я всегда надеваю на нее бинт, чтобы мошки не развелись. Главное — не лениться помешивать, и через 60 дней у вас будет готов целебный напиток, который весь год будет помогать всей вашей семье», — рассказала Проклова.

Яблочный спас — не только церковный праздник и отдушина для любителей яблок. В этот день можно гадать — на суженого, дату свадьбы и даже делать приворот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обрядах на Яблочный спас.