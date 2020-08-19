Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в квартире в Подмосковье

Тела двоих человек нашли в одной из квартир в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, их смерть наступила в результате огнестрельных ранений. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, попало предполагаемое орудие преступления.

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Тело женщины было обнаружено на полу, а второй труп находился на кровати.

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Обстоятельства трагедии выясняются. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.