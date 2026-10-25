Плохая новость: горящих туров на новогодние праздники не будет

«Известия»: В канун зимних праздников классические горящие туры вряд ли появятся

Классических горящих предложений к зимним праздникам не будет — ни по России, ни за границу. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка туризма. Самыми востребованными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург: на них приходится более 30% проданных авиабилетов и броней в отелях. Десятидневный отдых обойдется минимум в 100 тысяч рублей.

Куда поедут россияне

Горящие путевки появляются, когда у оператора остаются невыкупленные места, пояснил гендиректор онлайн-сервиса для поиска и сравнения пакетных туров и отелей Илья Юртаев. Тогда цену снижают, но для этого предложение должно превышать спрос.

«На Новый год ситуация обратная», — отметил эксперт.

Больше половины граждан проведут праздники в своей стране. По данным сервиса для поиска авиабилетов, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Средняя стоимость билетов туда-обратно по России составляет около 20,6 тысячи рублей.

Среди зарубежных направлений чаще выбирали Ташкент, Ереван и Фергану. Перелеты за границу туда-обратно обойдутся в среднем в 50,1 тысячи рублей.

Лидером по броням стал Санкт-Петербург (20%), за ним Москва (18%). Средняя стоимость ночи в российских отелях — 8,1 тысячи рублей, что на 3% больше, чем годом ранее. Дороже всего в Эстосадеке под Сочи (20,7 тысячи), дешевле — в Новосибирске (4,5 тысячи).

Сколько стоит новогодний тур

По данным «Яндекс Путешествий», около 80% броней приходится на поездки по России. Среди зарубежных направлений лидируют Таиланд (15%), Италия (10%), Белоруссия (10%), Турция (9%) и Франция (8%).

Средний чек на путешествия по России вырос на 15–18% и составляет 101 тысячу рублей. Спрос на туры в зимние каникулы пока на 10% ниже, чем год назад. Поездка на двоих на десять ночей обойдется минимум в 195 тысяч рублей в Таиланд, 121,8 тысячи — в Египет, 193,3 тысячи — во Вьетнам, 187,2 тысячи — в Китай и 151,3 тысячи рублей — в ОАЭ.

Почему не стоит откладывать бронь

Стоимость тура ближе к датам вылета растет, а настоящих горящих предложений почти нет, подчеркнул Юртаев. В декабре иногда появляются отдельные варианты от отелей, не распродавших места, но выбор ограничен, а условия не всегда соответствуют ожиданиям. Оптимальный момент для покупки — начало-середина октября.

Аналитик Игорь Расторгуев согласился: откладывать поездку рискованно, поскольку бюджетные варианты могут исчезнуть. Рассчитывать на скидки можно, если туристы готовы поступиться комфортом или перенести поездку на период после 6–7 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что визовый центр Италии сократил срок рассмотрения заявлений на туристические визы для россиян с 60 до 45 дней. Путешественникам советуют учитывать изменения при планировании поездок. В 2025 году Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз — один из самых высоких показателей среди стран ЕС.

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