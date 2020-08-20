Супруги, чьи тела обнаружили в Подмосковье, держали волка, а во дворе прятали мину и миллионы

История с найденными в подмосковном поселке Обухово телами мужчины и женщины обрастает новыми подробностями. Как стало известно 5-tv.ru, погибший держал в доме волка. На опасного хищника по соседству не раз жаловались местные жители.

Также во время обследования двора дома, правоохранители нашли 19 миллионов рублей. Кроме того, там же стояли автомобили неотложек. По словам соседей, мужчина подрабатывал тем, что развозил больных. Также во дворе обнаружили мину, на месте ЧП сейчас работают саперы.

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По информации 5-tv.ru, тела супругов лежали в доме с 12 августа, их обнаружила мать погибшего и вызвала силовиков. По одной из версий, мужчина мог застрелить супругу, а после свести счеты с жизнью. На месте происшествия также был найден пистолет.