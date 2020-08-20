Супруги, чьи тела обнаружили в Подмосковье, держали волка, а во дворе прятали мину и миллионы

|
Нюра Незванова
1

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили в подмосковном поселке Обухово.

Супруги, чьи тела обнаружили в Подмосковье, держали волка, а во дворе прятали мину и миллионы

Фото: 5-tv.ru

История с найденными в подмосковном поселке Обухово телами мужчины и женщины обрастает новыми подробностями. Как стало известно 5-tv.ru, погибший держал в доме волка. На опасного хищника по соседству не раз жаловались местные жители.

Также во время обследования двора дома, правоохранители нашли 19 миллионов рублей. Кроме того, там же стояли автомобили неотложек. По словам соседей, мужчина подрабатывал тем, что развозил больных. Также во дворе обнаружили мину, на месте ЧП сейчас работают саперы.

5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, тела супругов лежали в доме с 12 августа, их обнаружила мать погибшего и вызвала силовиков. По одной из версий, мужчина мог застрелить супругу, а после свести счеты с жизнью. На месте происшествия также был найден пистолет.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:28
Супруги, чьи тела обнаружили в Подмосковье, держали волка, а во дворе прятали мину и миллионы
0:11
В NASA предупредили об огромной аномалии над Землей
23:56
Обломки повсюду: Видео с места массового ДТП в Петербурге
23:43
Названы основные претензии россиян к работодателям
23:32
Британские ученые разгадали секрет полосок зебры
23:23
«Так рисковать!» — Барановская с детьми увлеклась каньонингом — видео

Сейчас читают

«Не хотят, чтобы фотографировали в гробу»: Сафронов выступил против закрытых похорон Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...