«Медвежий угол»: российские войска разгромили группировку ВСУ под Харьковом

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 37 0

О ходе операции доложил командующий группировкой войск «Север».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Командующий группировки «Север» доложил Путину об успешной операции под Харьковом

Российские войска провели операцию «Медвежий угол» на харьковском направлении. О ее ходе президенту России Владимиру Путину доложил командующий группировкой войск «Север».

«На харьковском направлении основные усилия были сосредоточены на окружении и разгроме группировки противника в северо-восточной части региона. С этой целью была проведена операция „Медвежий угол“», — сообщил он.

Первый этап операции проходил с июля по август, части 18-й и 71-й мотострелковых дивизий наступали навстречу друг другу в направлении Приколотного и заняли крупный населенный пункт. В результате российским войскам удалось охватить обороняющиеся силы противника северо-восточнее Приколотного. К 30 августа кольцо окружения замкнулось. В блокаде оказались подразделения ВСУ из десяти батальонов общей численностью до двух тысяч человек.

В начале сентября начался второй этап операции — ликвидация окруженной группировки. Российские войска рассекли силы противника на несколько частей и последовательно уничтожили их. При расширении внешнего кольца окружения также были блокированы и ликвидированы подразделения киевского режима численностью от двух батальонов.

По докладу командующего, к настоящему моменту окруженная группировка ВСУ полностью уничтожена.

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