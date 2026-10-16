Стрелял с тепловизором: как экс-депутат объяснил покушение на убийство

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 36 0

По его словам, замешан дом, которого «не было два дня назад там».

Экс-депутат выстрелил в сторожа на охоте — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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5-tv.ru: экс-депутат в Красноярском крае объяснил покушение на убийство неосторожностью

Мужчина получил огнестрельное ранение возле деревни Бартанас в Красноярском крае. Бывший районный депутат, которого называют причастным к покушению на убийство, подтвердил 5-tv.ru, что находился на месте преступления.

«Неосторожность на охоте. По траектории пули оказалась эта избушка, которой не было два дня назад там», — сказал собеседник.

Экс-депутат подчеркнул, что оружие еще находится на экспертизе, а его вина не подтверждена.

Директор школы, которого также упоминают в связи с ранением мужчины, рассказал 5-tv.ru, что в тот день охотился вместе с бывшим депутатом. Однако непосредственно на месте происшествия, по его словам, не был. Он также заявил, что получил разрешение на охоту, но ружья с собой не имел.

Распространяющуюся о нем информацию директор назвал ложной и добавил, что у него много недоброжелателей.

Ранее СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщил, что в покушении на убийство подозревают 46-летнего жителя села Тасеево.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 октября охотник использовал тепловизор и дважды выстрелил из карабина. Пострадал 36-летний мужчина, находившийся в передвижном доме. Сейчас он находится в больнице.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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